20 Сентября 2020
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Происшествия Пермский край
кулак (2019) | Фото: Накануне.RU

Бастрыкин потребовал отчитаться ему о проверке сведений об избиении в Нытве полицейским подростка ради признания в краже

В Нытве подросток пожаловался на то, что полицейский якобы выбивал из него признание в краже. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал от прикамских подчинённых доложить ему о подробностях случившегося, сообщила Накануне.RU официальный представитель СК Светлана Петренко.

Мать 18-летнего жителя Нытвы сообщила, что в сентябре 2018 г. бывший сотрудник МВД якобы избил её приемного сына, от которого требовал дать признательные показания в краже. Мать пострадавшего обратилась к главе Следственного комитета с жалобой на действия экс-полицейского.

Александр Бастрыкин потребовал от руководства прикамского управления СК подробно доложить обо всех обстоятельствах произошедшего и принятых в связи с этим процессуальных решениях.

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Бастрыкин потребовал отчитаться ему о проверке сведений об избиении в Нытве полицейским подростка ради признания в краже

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Теги: Александр Бастыркин, следственный комитет, Нытва



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