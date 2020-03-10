Бастрыкин потребовал отчитаться ему о проверке сведений об избиении в Нытве полицейским подростка ради признания в краже

В Нытве подросток пожаловался на то, что полицейский якобы выбивал из него признание в краже. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал от прикамских подчинённых доложить ему о подробностях случившегося, сообщила Накануне.RU официальный представитель СК Светлана Петренко.

Мать 18-летнего жителя Нытвы сообщила, что в сентябре 2018 г. бывший сотрудник МВД якобы избил её приемного сына, от которого требовал дать признательные показания в краже. Мать пострадавшего обратилась к главе Следственного комитета с жалобой на действия экс-полицейского.

Александр Бастрыкин потребовал от руководства прикамского управления СК подробно доложить обо всех обстоятельствах произошедшего и принятых в связи с этим процессуальных решениях.