Сенатор Клишас заявил об отсутствии конституционных препон для принятия поправок Карелина-Терешковой

Все необходимые конституционные полномочия для принятия решения по поправкам Карелина о выборах и Терешковой о президентских сроках есть, заявил сенатор, глава комитета СФ по законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Ранее депутат от "Единой России" Александр Карелин предложил провести досрочные выборы в Госдуму после приятия поправок в Конституцию.

Депутат от "Единой России" Валентина Терешкова предложила обнулить после вступления в силу поправок в Конституцию президентские сроки для Владимира Путина. Таким образом, он сможет занимать этот пост сколько угодно раз.