В Минсельхозе услышали просьбу курганского бизнесмена и установили льготный тариф на перевозку зерна

Министерство сельского хозяйства РФ установило для Курганской области льготный тариф на перевозку зерна.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте АПК Зауралья, сейчас лимит грузов, вывозимых за пределы Курганской области поездами, определен на 2020 год в объеме 195 тыс. 366 тонн.

Первые вагоны с курганским зерном уже уехали в Ленинградскую область, а также в Новороссийск.

В августе прошлого года курганский бизнесмен Марат Исламов, руководитель агрохолдинга "Кургансемена", обратился к министру финансов РФ Антону Силуанову с просьбой вмешаться в логистику по перевозке зерна в регионе и обсудить вопрос с руководством РЖД. Суть проблемы, по словам Исламова, была в переизбытке пшеницы в Курганской области. Предприниматели не могли найти достаточное количество вагонов, чтобы вывезти зерно, например, до порта в Новороссийске для дальнейшей продажи.