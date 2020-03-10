В Минсельхозе услышали просьбу курганского бизнесмена и установили льготный тариф на перевозку зерна

20 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Курганская область
зерно (2019) | Фото: git72.rostrud.ru

В Минсельхозе услышали просьбу курганского бизнесмена и установили льготный тариф на перевозку зерна

Министерство сельского хозяйства РФ установило для Курганской области льготный тариф на перевозку зерна.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте АПК Зауралья, сейчас лимит грузов, вывозимых за пределы Курганской области поездами, определен на 2020 год в объеме 195 тыс. 366 тонн.

Первые вагоны с курганским зерном уже уехали в Ленинградскую область, а также в Новороссийск.

В августе прошлого года курганский бизнесмен Марат Исламов, руководитель агрохолдинга "Кургансемена", обратился к министру финансов РФ Антону Силуанову с просьбой вмешаться в логистику по перевозке зерна в регионе и обсудить вопрос с руководством РЖД. Суть проблемы, по словам Исламова, была в переизбытке пшеницы в Курганской области. Предприниматели не могли найти достаточное количество вагонов, чтобы вывезти зерно, например, до порта в Новороссийске для дальнейшей продажи.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Минсельхозе услышали просьбу курганского бизнесмена и установили льготный тариф на перевозку зерна

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: зерно, лимит, Курган, груз, Минсельхоз, Марат Исламов



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 16.08.2019 23:36 Мск Острые темы встречи Силуанова в Кургане: переизбыток свиней, ненужная пшеница и недофинансированные проекты
Ранее 16.08.2019 14:47 Мск "Пахать надо". План ускоренного развития Курганской области в сентябре представят в Правительство РФ
Ранее 16.08.2019 13:31 Мск Шумков на заседании с Силуановым предложил увеличить количество рейсов из курганского аэропорта
Ранее 16.08.2019 13:17 Мск Шумков - Силуанову: "В Зауралье большое число тех, кто живет за чертой бедности"
Ранее 16.08.2019 12:24 Мск Силуанов пообещал курганцам рост зарплат
Ранее 14.08.2019 14:58 Мск Первый вице-премьер РФ в Кургане встретится с бизнесменами и проведет совещания по нацпроектам
Ранее 13.08.2019 13:13 Мск В Курган с официальным визитом приедет министр финансов России

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети