Коммунальные службы Екатеринбурга перешли на "весенний режим"

Глава города Александр Высокинский сообщил о переходе коммунальных служб на весенний режим работы, а также отметил в целом положительный результат коммунальщиков городских районов. Так, на первом месте по борьбе со снегом и грязью на своих улицах оказался Верх-Исетский район. После него плотно устроились Железнодорожный, Кировский и Чкаловские районы. На последнем месте Орджоникидзевский, который за 2019 г. и начало 2020 г. наконец сдвинулся с мертвой точки. Напомним, что новым главой ДЭУ Орджоникидзевского района стал Денис Крашенинников. Предыдущая руководящая команда уволилась после проверки мэром Екатеринбурга состояния улично-дорожной сети.

На очередном объезде территорий города по проверке работы районных коммунальных служб, Александр Высокинский представил журналистам ноу-хау Екатеринбургских инженеров: грязеуборочное оборудование с третьей щеткой для уборки полки (метровый участок тротуара от ступеньки, разграничивающей пешеходную и дорожную части (лотка)). Подобное решение нельзя недооценивать, так как именно такая уборка сведет к минимуму образование пыли. К сожалению, пока в город поступает оборудование без дополнительной щетки и городским мастерам приходится прикреплять ее отдельно.

"Наша задача сделать так, чтобы на метр от дороги машина автоматически забирала эту грязь. Поэтому мы усовершенствовали наши машины: все районы поставили дополнительно третью щётку на полку, - объясняет глава города. - У нас эти работы были запланированы на апрель, но поскольку весна пришла пораньше, мы также вынуждены перейти на весенний режим".

Остальной тротуар будет очищаться с помощью Керхера - мойки высокого давления для избавления тротуаров, шумовых экранов и подпорных стенок от въевшейся грязи и пыли. Как сообщил корреспонденту Накануне.RU вице-мэр по благоустройству Алексей Бубнов, на каждый район выделено по два Керхера, и направлены они будут в первую очередь на самые загрязненные участки.

К сожалению, на территории города имеется еще много проблем, решение которых ложится на плечи глав районов и администрации Екатеринбурга. Среди них борьба с недобросовестными коммунальными службами, получившими деньги на вывоз снега с дорожной территории, но на деле вываливших его на тротуары. Как отметил Александр Высокинский, "именно весной становится видно, кто как осуществлял свою работу". Также, всего за зиму с территории города было вывезено около 1 млн т. снега, однако план по вывозу снега 3 и 4 категорий выполнен только на 30%. На дополнительный вывоз потребуется еще около 600 млн руб. В связи с этим депутатам городской думы предстоит провести совещание, на котором и будут решаться вопросы бюджета. На сегодняшний день, администрация города ведет с областным законодательным собранием плотную работу по вопросу штрафования владельцев земельных участков за невывоз снега.

По словам мэра Екатеринбурга, сейчас необходимо прийти к тому, чтобы все районы к середине марта были уже готовы использовать Керхер. Сегодня на работу с мойкой высокого давления вышли уже Октябрьский и Верх-Исетский районы, в очереди Железнодорожный район. Более того, пешеходам не нужно опасаться гололедицы в связи с внезапным похолоданием: глава города заверил, что за ночь вода с тротуаров успеет стечь.

Не остались без внимания и фонари у Оперного театра, вопрос по которым Александр Высокинский велел взять на контроль.

"Мы все деньги за оперный театр еще не заплатили, а это больше 10 млн руб.. На сегодня выявлено несоответствие тех фонарей, которые были установлены у Театра оперы и балета с фонарями заявленными в проекте: у них другая светоотдача. Мы подготовили соответствующее заявление, подали документы в следственный комитет и прокуратуру. Дальше будем разбираться с подрядчиком по исправлению всей этой проблемы. Но если выяснится, что подрядчик это делал осознанно, скрывая от нас, тогда мы уже будем подавать заявление на возбуждение уголовного дела, - сообщает глава города. - Подрядчик должен сделать все так, как изначально заявлено в проекте, а не полировать мозги ни нам, ни горожанам. Подписался - пусть делает".