20 Сентября 2020
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Политика Свердловская область
Александр Высокинский, Игорь Володин (2020) | Фото: Накануне.RU

Главам районов Екатеринбурга дадут дополнительные полномочия из-за торговых киосков

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский призвал депутатов городской думы наделить дополнительными полномочиями руководителей районов уральской столицы. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе мэрии.
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По словам градоначальника, заключение договоров с предпринимателями по объектам нестационарной торговли должно быть полностью в компетенции руководителей районов.

"Они знают свои районы, знают, где и сколько находится таких объектов, и могут намного оперативнее решать повседневные вопросы", - заявил Высокинский перед сегодняшним заседанием комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности Екатеринбургской городской думы.

Глава администрации Чкаловского района Вячеслав Мишарин, выступивший от имени всех глав, подтвердил их готовность взять на себя дополнительную ответственность. В итоге члены профильной комиссии ЕГД согласились с доводами в части наделения глав районов дополнительными полномочиями, а также в вопросе единообразного внешнего вида объектов нестационарной торговли.

Решение о принятии проекта положения об объектах НТО направлено председателю Екатеринбургской городской думы Игорю Володину.

Напомним, в конце прошлого года стали известны перспективы размещения торговых киосков в Екатеринбурге. Сообщалось, что предпринимателям разрешат на три года размещать нестационарные торговые объекты на территории города.

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Главам районов Екатеринбурга дадут дополнительные полномочия из-за торговых киосков

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Теги: киоски, главы, полномочия, Екатеринбург



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