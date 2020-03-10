Путин едет в Госдуму – выступать по поводу поправок в Конституцию

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Владимир Путин приедет сегодня в нижнюю палату парламента и выступит перед депутатами. Ранее в ходе рассмотрения поправок в Конституцию депутаты от "Единой России" Карелин и Терешкова предложили провести досрочные выборы парламента, а для президента обнулить количество сроков, которые тот может находиться во главе государства.

Сообщается, что поправка, касающаяся досрочных выборов в Госдуму в 2020 году (предположительно, это будет 20 сентября), уже внесена в законопроект по Конституции.