20 Сентября 2020
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Политика В России Москва
Первое заседание седьмой Госдумы России, Терешкова (2016) | Фото: vesti.ru

Маневр Терешковой: Госдума одобрит досрочные выборы и обнуление президентских сроков для Путина

Госдума во вторник, 10 марта, одобрила во втором, основном чтении многочисленные поправки к поправкам в Конституцию: здесь и пресловутое "предложение о боге", и союз мужчины и женщины, и многое другое, что шумно обсуждалось депутатами, экспертами и "обществом". Отклонили тоже достаточно предложений, на что нарочито сердились представители оппозиционных партий, а глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников трепетно обосновывал, почему за иностранную недвижимость исключать из чиновников и депутатов не надо.

Но настоящей сенсацией стали две поправки, которых не было в плане. И, хотя лидер ЛДПР Владимир Жириновский попытался перехватить инициативу, еще до пленарного заседания потребовав досрочных выборов в Госдуму, настоящими заявителями стали представители "Единой России" – Александр Карелин и Валентина Терешкова. Первый предложил провести досрочные выборы в парламент, вторая – обнулить после вступления в силу поправок в Конституцию количество президентских сроков, которые может занимать Владимир Путин. Депутат не скрывала, что вносит эту инициативу в интересах именно Путина, а не некого потенциального президента. Она также предложила больше не ограничивать возможность пребывания на главном посту страны никаким количеством сроков.

После выступления Терешковой (которое, кстати, было в нарушение регламента, о котором обычно так печется спикер Госдумы Вячеслав Володин) был объявлен перерыв для дополнительных консультаций. Было заявлено, что Володин пошел звонить Путину, а затем будет проводить встречу с лидерами фракций (кстати, все фракции кроме КПРФ в первой части заседания заявили, что будут голосовать за поправки). Лидер фракции "Единая Россия" Сергей Неверов заявил, что его партия поддержит предложения Терешковой и Карелина, это значит, что законопроект точно пройдет голосование, даже если бы все остальные партии отказались его поддержать.

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Маневр Терешковой: Госдума одобрит досрочные выборы и обнуление президентских сроков для Путина

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Теги: госдума, досрочные выборы, обнуление президентского срока, валентина терешкова, владимир путин



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