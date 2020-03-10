20 Сентября 2020
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Boeing-737 Боинг самолет Ютэйр Utair полет (2010) | Фото: Накануне.RU

"Utair" возвращает прямой рейс Нижневартовск – Санкт-Петербург

Авиакомпания "Utair" возвращает в своё расписание прямой рейс Нижневартовск – Санкт-Петербург. Информация об этом появилась в официальной группе администрации столицы Самотлора "ВКонтакте", передаёт корреспондент Накануне.RU.

Полёты возобновятся с 4 апреля. Самолёты будут летать по вторникам и субботам до 26 октября. Например, если улетать из Нижневартовска 4 апреля, а из Санкт-Петербурга – 12-го, то билет туда-обратно с 5 кг ручной клади и 20 кг багажа обойдётся в 21,5 тыс. руб. Авиакомпания прекратила полеты из Нижневартовска в Санкт-Петербург в начале года. Причиной стало отсутствие субсидии из федерального бюджета.

Напомним, ранее после аналогичных изменений из Нижневартовска пять раз в неделю стали летать самолёты перевозчика в Самару и Уфу, четыре раза - в Екатеринбург, один раз - в Санкт-Петербург и ежедневно - в Москву. По словам президента "Utair — Пассажирские авиалинии" Павла Пермякова, на рейсы в Екатеринбург, Самару, Уфу и Ханты-Мансийск доступны билеты по льготным тарифам.

На фоне вспышки коронавируса авиакомпания сокращает количество рейсов по маршруту Москва – Милан. Для безопасности пассажиров с 6 по 17 марта включительно авиакомпания оставляет в расписании два рейса в неделю. Полёты будут осуществляться по средам и воскресеньям. "Utair" предлагает пассажирам отмененных рейсов вылететь в другие даты или вернуть деньги за билет. Авиакомпания бесплатно осуществит обмен или возврат билетов даже по невозвратным тарифам

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"Utair" возвращает прямой рейс Нижневартовск – Санкт-Петербург

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Теги: Utair, Нижневартовск, прямой рейс



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