В Кургане через суд лишили прав помощника машиниста тепловоза, который оказался наркоманом

В Кургане помощником машиниста тепловоза работал наркоман.

Как сообщили Накануне.RU в Курганской транспортной прокуратуре, была проведена проверка в локомотивном депо в Кургане.

"Управление железнодорожным подвижным составом лицами, страдающими наркоманией, алкоголизмом, психическими заболеваниями, создает реальную угрозу безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, может привести к транспортным происшествиям, повлечь причинение вреда жизни, здоровью или имуществу граждан, пользующихся услугами железной дороги", - отметили в ведомстве.

Курганский городской суд удовлетворил иск прокурора и постановил прекратить права помощника машиниста.