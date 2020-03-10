20 Сентября 2020
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Политика Челябинская область
Дмитрий Песков (2015) | Фото: Накануне.RU

Песков заявил, что решение об отмене саммитов ШОС и БРИКС пока не принималось

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решений об отмене саммитов ШОС и БРИКС из-за коронавирусной инфекции пока не принималось.

"Пока каких-либо решений об отмене упомянутых мероприятий не принималось", - цитирует Пескова РИА Новости.

Как ранее сообщало Накануне.RU, саммиты ШОС и БРИКС пройдут летом 2020 года в Санкт-Петербурге. Международные мероприятия планировалось провести в Челябинске. Однако 19 июля по итогам визита Владимира Путина на Южный Урал стало известно, что Челябинск лишается права единолично принять саммиты ШОС и БРИКС в 2020 году, теперь они пройдут в Санкт-Петербурге, но Челябинску оставили часть мероприятий. В январе губернатор Алексей Текслер утвердил список мероприятий, которые пройдут в Челябинске в рамках саммитов.

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Песков заявил, что решение об отмене саммитов ШОС и БРИКС пока не принималось

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Теги: Дмитрий Песков, ШОС, БРИКС, саммит,



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