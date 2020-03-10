Украинский грузовик с пехотой подорвался под Донецком, а вслед за ним и спасатели

Украинский грузовик с пехотой подорвался на собственном минном поле в районе Песок у северо-западной окраины Донецка. За ним прибыла эвакуационная машина, но она тоже подорвалась - сработали противотанковые мины. Об этом сообщает пресс-служба Управления Народной милиции ДНР.

Отмечается, что погибли не менее пятерых украинских военных, шестеро получили ранения, трое из них в тяжелом состоянии.

После взрывов украинские вооруженные формирования от злости начали обстрел окраин Донецка. Были выпущены десятки мин. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня неоднократно запрашивало режим тишины, но запросы были проигнорированы.

Факт подрыва грузовика признал украинский журналист Андрей Цаплиенко. Другие передают, что грузовик подбила донецкая сторона, которая начала обстрел украинских позиций, а Украина открыла ответный огонь. Эта версия является основной в украинских СМИ.

Некоторые возмущаются молчанием президента Владимира Зеленского.

"Господин президент, кровь теперь на вас, это ваша ответственность, личная, а вы пассивно молчите и не предпринимаете действий. Впрочем, активная бездеятельность - это уже фирменная политика нынешней власти", - написал в Facebook журналист Юрий Бутусов.

Напомним, на днях Зеленский заявил, что Украина вскоре выйдет из Минских соглашений, так как он не может потратить на их реализацию больше года.