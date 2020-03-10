В детском саду Москвы 8 марта женщина убила охранника

В одном из детских садов Москвы 9 марта было найдено тело мужчины.

Труп обнаружили в подсобном помещении для охраны внутри детского сада, сообщили Накануне.RU в ГСУ СК России по столице.

Мужчина работал в этом детском саду охранником. 8 марта он пригласил свою сожительницу отметить Международный женский день. В ходе распития спиртного они повздорили, женщина приревновала своего избранника и вонзила в него нож.

Сейчас подозреваемая задержана, возбуждено уголовное дело.