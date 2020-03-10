Терешкова предложила обнулить количество президентских сроков для Путина после внесения поправок в Конституцию

Депутат от "Единой России" Валентина Терешкова, выступая на втором чтении поправок в Конституцию в Госдуме, предложила обнулить количество президентских сроков для Путина.

"Александр Карелин внес поправку о досрочных выборах в Госдуму. Он сказал, что мы должны быть честными перед людьми, перед своими избирателями. Я поддерживаю его предложение. Мир меняется, и мы должны меняться вместе с ним. Нам понятно, что изменения в Основной закон – назревшие, правильные, закрепляющие наши достижения. Президент в этом направлении активно действует. Но почему-то за пределами России нашлось немало недоброжелателей, которым не нравятся наши поправки. Нас стали проверять на прочность. Дискуссии по поправкам стали для многих деятелей зацепкой для дестабилизации ситуации. Вероятно, был расчет на то, что у людей возникнет чувство неопределенности. У общества должна быть уверенность, что нас не отбросит назад", - начала 83-летняя депутат-космонавт.

"Всем очевидно, что надо предусмотреть надежную страховку. И этой страховкой может быть сильная президентская власть. Людей волнует и тревожит: что будет после 2024 года? Речь идет о Путине, о человеке, на которого люди привыкли равняться. На встречах, которые у нас были в эти полтора месяца, многие напрямую говорили: Путин должен быть рядом, чтобы всегда поддержать власть. Иногда даже имени его не упоминают, но говорят, конечно, о нем. Зачем городить какие-то искусственные конструкции. Надо убрать ограничение на количество президентских сроков", - предложила она.

По мнению Терешковой, нужно заложить для действующего президента возможность вновь избираться на этот пост в соответствии с обновленной Конституцией.

"Не знаю, будет ли готов Владимир Владимирович участвовать в выборах следующих, но надо для него предусмотреть такую возможность. Если мы примем такую возможность, то она начнет действовать уже сейчас. Мы должны быть застрахованы от различного уровня авантюр и рисков", - заявила она.