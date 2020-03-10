Французский баскетбольный клуб отказался лететь на матч Евролиги в Екатеринбург

Французский баскетбольный клуб "Монпелье" объявил, что команда не полетит в Екатеринбург на матч Евролиги против местного УГМК. Причиной стал китайский коронавирус.

Как говорится в заявлении на официальном сайте "Монпелье", клуб обязан гарантировать безопасность профессиональных игроков.

"Мы будем изучать с Французской федерацией баскетбола и Международной федерацией баскетбола последствия такого положения дел, которое, к сожалению, накладывает свой отпечаток на клуб, и рассчитываем на понимание", - отмечается в заявлении.

Матч УГМК и "Монпелье" должен был состояться завтра, 11 марта, во Дворце игровых видов спорта в Екатеринбурге.

Ранее из-за китайского коронавируса в столице Урала был полностью отменен турнир по дзюдо "Большой шлем-2020". А в Нижнем Тагиле крупные международные соревнования пройдут без зрителей.