20 Сентября 2020
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Памятник покорителям Самотлора в Нижневартовске (2019) | Фото: Накануне.RU

Жителей Нижневартовска приглашают поработать переписчиками

Нижневартовск продолжает готовиться к Всероссийской переписи населения, которая пройдёт с 1 по 31 октября. Жителей города старше 18 лет приглашают поработать переписчиками. Для этого необходимо подать заявку по адресу проспект Победы, 22-А, сообщили Накануне.RU в мэрии.
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Организаторы планируют привлечь к работе более 700 человек. Переписчикам выдадут специальные планшетные компьютеры, куда будут вноситься все данные жителей города. После прохождения трехдневного обучения с каждым переписчиком будет заключен договор гражданско-правового характера. В конце переписи они получат зарплату.

Вартовчане могут не дожидаться переписчика, а пройти процедуру через портал "Госуслуги". Такая возможность – основное нововведение 2020 г. Жители города, которые по каким-либо причинам не имеют возможности пройти перепись традиционным путем, смогут сделать это через интернет. Специалисты нижневартовского МФЦ будут готовы помочь в случае возникновения затруднений при прохождении онлайн-переписи. Обсуждается вопрос о размещении переписных участков, часть которых предполагается обустроить на выборных участках в школах.

"Целью переписи является не только подсчет населения, но и сбор различных данных о возрастном, гендерном, семейном статусе вартовчан, образовании, занятости и прочих характеристик. Эта информация нужна для комплексного анализа данных, который поможет понять, как нужно расставлять приоритеты при планировании развития города, округа и России в целом", – сказала начальник отдела государственной статистики в Нижневартовске Ольга Большакова.

Напомним, ранее стало известно, что всероссийская перепись населения, которая стартует 1 октября 2020 г., для труднодоступных районов Ямала начнется на полгода раньше – 1 апреля. Это связано не только с удаленностью местности от транспортных артерий, но и с климатическими особенностями.

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Жителей Нижневартовска приглашают поработать переписчиками

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Теги: перепись населения, договор, работа



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