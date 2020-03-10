Павел Крашенинников про досрочные выборы в Госдуму: "Мощно, мужественно, смело"

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников при рассмотрении поправок в Конституцию во втором чтении заявил:

"20 января этого года проект закона был внесен в Госдуму. 23 января Госдума единогласно одобрила его в первом чтении. Мы плотно и горячо обсуждали этот законопроект. Рабочая группа по поправкам провела много заседаний. Более тысячи предложений поступило в группу. Комитет думский провел восемь заседаний. В итоге поступила 391 поправка на рассмотрение. Нам кажется принципиальным то, что институты власти начнут работать более прозрачно. Если уж депутаты Госдумы проходят такое чистилище, как выборы, то должно быть и утверждение на таком же принципе министров, чиновников. Здесь употреблялся термин ремонт Конституции, но мне кажется этот ремонт мы проводили при всеобщем обсуждении".