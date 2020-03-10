20 Сентября 2020
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Владимир Зеленский в сериале &quot;Слуга народа&quot; (2019) | Фото: okko.tv

Украинский политолог предположил, что задумал Зеленский по поводу Минских соглашений

Украинский политолог Михаил Погребинский считает, что президент Владимир Зеленский имеет в общих чертах план действий по отказу от Минских соглашений и Донбасса. Об этом он заявил изданию Украина.ру.
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Напомним, в интервью британской The Guardian Зеленский заявил, что Украина вскоре выйдет из Минских соглашений, так как он не может потратить на их реализацию больше года.

Как полагает Погребинский, Зеленский хочет заверить Запад, что евроатлантический курс не изменится, а конфронтация с Россией не ослабнет. МВФ должен дать новый кредит, а потом можно будет провести референдум за отказ от Минских соглашений.

"Это даст аргументы для Парижа и Берлина - "мы же демократическая страна, мы не можем идти против мнения большинства граждан". Поэтому мы закрываем в среднесрочной перспективе тему реинтеграции Донбасса, возлагая на Москву, которая не хочет соглашаться на "мир на украинских условиях", ответственность", - сказал политолог.

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Украинский политолог предположил, что задумал Зеленский по поводу Минских соглашений

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Теги: Украина, Владимир Зеленский, Донбасс, Минские соглашения



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