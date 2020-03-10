"Справедливая Россия" поддержит досрочные выборы в Госдуму – Миронов

Глава фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов, выступая в Госдуме на рассмотрении во втором чтении поправок к Конституции, заявил: "Мы в первом чтении поддержали поправки. Но потом были внесены несколько сотен предложений. До тех пор, пока мы не ликвидируем нашу офшорную аристократию, мы не искореним наших бед. Борьба с этой аристократией должна быть продолжена".

"Отклонены были наши поправки, в том числе возвращение пенсионного возраста к 55 годам и 60 годам соответственно. Должна быть принята норма о Конституционном собрании и о Федеральном собрании. Вызывает очень большие сомнения введение пожизненных сенаторов, таких неприкасаемых", - перечислил Миронов.

По его мнению, 96% населения поддерживает социальные поправки.

"Что касается инициативы Карелина – наша фракция поддержит это предложение. Необходимо заканчивать с монополией "Единой России" в Госдуме. Сейчас, когда рухнул рубль, цена на нефть – у представителей власти появится желание залезть в карман нашим гражданам. И хотя бы до сентября этого года ни у кого не появится желания перед выборами залезть в этот карман", - заявил глава "справедливороссов".