20 Сентября 2020
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Происшествия Челябинская область
пункт пропуска, граница, госграница, Зауралье, ФСБ (2018) | Фото:пограничное управление ФСБ по Курганской и Тюменской областям

В Челябинской области таможенники пресекли вывоз медицинских перчаток в Казахстан

Челябинские таможенники пресекли вывоз медицинских перчаток. На границе с Казахстаном был задержан автомобиль, в котором находилось восемь коробок медицинских перчаток, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Челябинской таможни.

720 пар одноразовых перчаток из латекса везли из Магнитогорска в Рудный.

Со 2 марта в России введен временный запрет на вывоз отдельных видов медицинских изделий, в том числе перчаток, масок, респираторов,ваты и др.

Как рассказал начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров Челябинской таможни Денис Цымбал, это первый случай вывоза медицинских изделий из Челябинской области после запрета. Сейчас перчатки изъяты.

"Проводится административное расследование по статье 16.3 КоАП РФ. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа с конфискацией товара". – сообщил он.

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В Челябинской области таможенники пресекли вывоз медицинских перчаток в Казахстан

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Теги: медицинские перчатки, граница, таможня,



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