20 Сентября 2020
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Кубок мира по прыжкам с трамплина, Нижний Тагил, гора Долгая, комплекс Аист (2017) | Фото: Накануне.RU

Крупные международные соревнования в Нижнем Тагиле пройдут без зрителей

Крупные международные спортивные соревнования, которые пройдут в марте в Нижнем Тагиле, состоятся без зрителей.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, уже завтра, 11 марта, на трамплинном комплексе горы Долгая начнется финал Континентального кубка по лыжному двоеборью. А на 14 марта запланирован этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин (русский тур "Синяя птица").

"В связи с тем, что в настоящее время в мире сложилась непростая эпидемиологическая обстановка, организационный комитет принял решение провести старты без участия зрителей", - отметили в мэрии.

Болельщики смогут следить за соревнованиями в трансляциях. Тем же, кто купил билеты на турниры, обещают вернуть деньги.

Напомним, ранее из-за китайского коронавируса в Екатеринбурге был полностью отменен турнир по дзюдо "Большой шлем-2020".

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Крупные международные соревнования в Нижнем Тагиле пройдут без зрителей

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Теги: соревнования, зрители, Нижний Тагил



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