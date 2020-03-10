Крупные международные соревнования в Нижнем Тагиле пройдут без зрителей

Крупные международные спортивные соревнования, которые пройдут в марте в Нижнем Тагиле, состоятся без зрителей.

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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, уже завтра, 11 марта, на трамплинном комплексе горы Долгая начнется финал Континентального кубка по лыжному двоеборью. А на 14 марта запланирован этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин (русский тур "Синяя птица").

"В связи с тем, что в настоящее время в мире сложилась непростая эпидемиологическая обстановка, организационный комитет принял решение провести старты без участия зрителей", - отметили в мэрии.

Болельщики смогут следить за соревнованиями в трансляциях. Тем же, кто купил билеты на турниры, обещают вернуть деньги.

Напомним, ранее из-за китайского коронавируса в Екатеринбурге был полностью отменен турнир по дзюдо "Большой шлем-2020".