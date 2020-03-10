Бунт: жители Югры преградили путь мусоровозам, которые привезли отходы из соседних поселений

В Берёзовском районе разгорается "мусорный" скандал. Жители посёлка Саранпауль возмущены тем, что к ним свозят мусор из Приполярного и Хулимсунта. Они обратились за помощью к губернатору Наталье Комаровой, требуя избавить их от "лишних" отходов. Представители регоператора говорят, что такой сценарий предусмотрен территориальной схемой обращения с отходами, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Правительство Югры и глава нашего посёлка подписали документы на то, чтобы мусор из соседних посёлков (Хулимсунт, Приполярный) привозили на наш полигон твёрдых бытовых отходов. Просим Вашей помощи, так как ручьи из него стекают в нерестовую реку Ляпин, а весь привезённый мусор будет тут копиться, а не перерабатываться. Мы не хотим жить в грязном посёлке", - говорится в обращении, которое приводит на своей странцие "ВКонтакте" бывший депутат думы Югорска Антон Пантин.

В пресс-службе регоператора по обращению с ТКО, компании "Югра-Экология", Накануне.RU сообщили, что в праздники машины с мусором из-за разногласий с жителями Саранпауля проехали по зимнику лишние 450 км. Согласно утверждённому графику, регоператор до конца марта должен успеть вывезти отходы из труднодоступных поселков Югры. В итоге отходы из посёлка Хулимсунт подрядчик повёз на пяти большегрузах на полигон Саранпауля, расположенный в 3 км от него. Он имеет соответствующие лицензии, внесён в окружную территориальную схему обращения с отходами. Согласно ей, на полигон Саранпауля привозят отходы из поселков Березовского района, в частности, из Приполярного и Хулимсунта.

"7-го марта на въезде в Сарапауль наши машины из Хулимсунта почему-то встретили несколько жителей поселка, - сказал глава "Югры-Экологиы" Максим Медведев. - Люди вышли на дорогу, и транспорт не смог проехать на полигон. Неясно, почему работа регоператора вызвала такую реакцию. Ведь ситуация рядовая: этот путь указан в терсхеме, полигон там действующий, отходы размещают регулярно. Ничего неожиданного не произошло. Посреди дороги наши водители не стали доказывать правомерность своих действий или призывать правоохранительные органы. Чтобы не раскачивать ситуацию, спецтехнику пришлось дозаправить и везти груз на полигон Нягани. Это около 450 км. Какие компания понесла дополнительные транспортные расходы, еще предстоит подсчитать".

Во время поездки в Нягань погода ухудшилась, поездка в город заняла гораздо больше времени, машины всё ещё в пути. Технику приходится вытаскивать из снежных заносов.