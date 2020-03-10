Жириновский о досрочных выборах: "Надо идти дальше. Надо выбирать президента Госсоветом"

Глава ЛДПР Владимир Жириновский на рассмотрении во втором чтении Госдумой поправок в Конституцию заявил: "Мы будем голосовать за поправки во втором и третьем чтении. Предложение о досрочных выборах в Госдуму – они должны состояться 20 сентября. Мы поддержим, решение уже принято, оно оглашено утром сегодня здесь".

"Надо идти дальше и в выборах президента. Надо выбирать президента Госсоветом. А в Госсовет должны войти человек 40-50. В течение нескольких часов они выберут. Там не будут выбирать кандидатуры парикмахеров и медбратов из морга", - заявил глава ЛДПР.

Жириновский считает, "в мае 2024 мы изберем нового президента".

"А в 2025 году проведем абсолютно свободные выборы, победит ЛДПР. Отдалим 200 мест "Единой России", а коммунистов мы выгоним навсегда", - фантазирует Жириновский.