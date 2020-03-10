20 Сентября 2020
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коронавирус, реклама (2020) | Фото: Пермское УФАС

Римо-католическая церковь запретила все богослужения из-за коронавируса

Римо-католическая церковь запретила до 3 апреля проводить богослужения в Италии из-за коронавируса. Соответствующее постановление было обнародовано 8 марта.

Отмечается, что церковь разделяет позицию итальянских властей, которые включают мессы в число религиозных церемоний. Поэтому церковь соглашается внести свой вклад в охрану здоровья населения.

Интересно, что 88-летнего священника Антонио Лунги, который на днях провел мессу, могут привлечь к уголовной ответственности из-за пренебрежения запретом властей. В службе участвовали восемь человек. По его словам, он не знал о решении властей, так как не использует электронную почту, куда пришло соответствующее письмо из епархии.

Как сообщало Накануне.RU, в Италии введен национальный карантин. Власти призвали граждан не путешествовать и даже не выходить из дома без необходимости. Запрещены все массовые мероприятия.

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Римо-католическая церковь запретила все богослужения из-за коронавируса

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Теги: Италия, церковь, коронавирус



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