На снос здания над станцией метро "Бажовская" в Екатеринбурге дали ровно месяц

Сегодня, 10 марта, семнадцатый арбитражный апелляционный суд в Перми оставил в силе решение Арбитражного суда Свердловской области по делу о станции метро "Бажовская". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Напомним, здание, построенное над станцией "Бажовская", должно быть снесено по решению суда. Такой вердикт был вынесен в декабре прошлого года.

Как пояснили в мэрии, с 10 марта определение суда первой инстанции вступило в силу. С этого дня начался 30-дневный отсчет для выполнения ответчиком (ООО "Промавтосервис") исковых требований администрации Екатеринбурга о сносе самовольно построенного здания в районе перекрестка улиц 8 Марта и Большакова, а также возвращении земельного участка в муниципальную собственность.

Как сообщало Накануне.RU, в январе Следственный комитет подтвердил, что в споре за участок над законсервированной станцией метро "Бажовская" имел место подлог.