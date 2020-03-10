Геннадий Зюганов назвал предложение Карелина по досрочным выборам "путем к анархии"

20 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Центральный ФО В России Москва
Геннадий Зюганов (2019) | Фото: youtube.com

Геннадий Зюганов назвал предложение Карелина по досрочным выборам "путем к анархии"

Глава КПРФ Геннадий Зюганов заявил на заседании Госдумы, где во втором чтении рассматриваются поправки в Конституцию, что не будет поддерживать досрочные выборы в парламент.

"На встрече с президентом я дважды сказал: мы падали дважды – с Горбачевым и Ельциным. И мы не должны упасть в третий раз. Ремонт Конституции – это самый важный вопрос. Мы обязаны сделать так, чтобы новые поправки в Конституцию укрепляли страну. Ремонт этой Конституции давно назрел. Мы считаем, что надо уберечь от развала вертикаль власти", - заявил глава коммунистов.

"Если посмотрите, в этой Конституции у нас появляется семивластие, все зависит от того, кто будет первым лицом. Пока первое лицо будет авторитетным, вертикаль будет сохраняться. Я к Карелину отношусь с большим уважением как к спортсмену, но его предложение – это путь к анархии. Мы поддержим внесенные ко второму чтению поправки в Конституцию, но не досрочные выборы", - подчеркнул Зюганов.

Напомним, ранее предложение по досрочным выборам думы внес Александр Карелин. Спикер Госдумы Вячеслав Володин решил рассмотреть инициативу прямо сегодня, во время второго чтения законопроекта по поправкам в Конституцию.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Геннадий Зюганов назвал предложение Карелина по досрочным выборам "путем к анархии"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: геннадий зюганов, досрочные выборы госдумы



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 10.03.2020 13:14 Мск "Справедливая Россия" поддержит досрочные выборы в Госдуму – Миронов
Ранее 10.03.2020 12:51 Мск Жириновский о досрочных выборах: "Надо идти дальше. Надо выбирать президента Госсоветом"

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 10.03.2020 12:09 Мск Госдуму могут перевыбрать после голосования по поправкам в Конституцию

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети