Геннадий Зюганов назвал предложение Карелина по досрочным выборам "путем к анархии"

Глава КПРФ Геннадий Зюганов заявил на заседании Госдумы, где во втором чтении рассматриваются поправки в Конституцию, что не будет поддерживать досрочные выборы в парламент.

"На встрече с президентом я дважды сказал: мы падали дважды – с Горбачевым и Ельциным. И мы не должны упасть в третий раз. Ремонт Конституции – это самый важный вопрос. Мы обязаны сделать так, чтобы новые поправки в Конституцию укрепляли страну. Ремонт этой Конституции давно назрел. Мы считаем, что надо уберечь от развала вертикаль власти", - заявил глава коммунистов.

"Если посмотрите, в этой Конституции у нас появляется семивластие, все зависит от того, кто будет первым лицом. Пока первое лицо будет авторитетным, вертикаль будет сохраняться. Я к Карелину отношусь с большим уважением как к спортсмену, но его предложение – это путь к анархии. Мы поддержим внесенные ко второму чтению поправки в Конституцию, но не досрочные выборы", - подчеркнул Зюганов.

Напомним, ранее предложение по досрочным выборам думы внес Александр Карелин. Спикер Госдумы Вячеслав Володин решил рассмотреть инициативу прямо сегодня, во время второго чтения законопроекта по поправкам в Конституцию.