На Южном Урале суд удовлетворил иск о принудительной госпитализации женщины, вернувшейся из Италии

Миасский городской суд удовлетворил иск о принудительной госпитализации в областной противотуберкулезный диспансер Ларисы Я., которая в конце февраля вернулась из Италии, передает корреспондент Накануне.RU.

С административным иском обратился главный государственный санитарный врач по городу Миассу, городу Карабашу, городу Чебаркулю, Чебаркульскому и Уйскому районам Управления Роспотребнадзора по Челябинской области. Суд 6 марта удовлетворил иск о принудительной госпитализации в инфекционное отделение для обследования.

Известно, что в конце февраля женщина вернулась из Италии. Она была предупреждена о том, что две недели будет находится под медицинским наблюдением, но отказалась обследоваться и сдавать анализы. Теперь она не открывает дверь медработникам.

"В ежедневном режиме по два-три раза (утром, днём и вечером) к ней приходят врачи и медсёстры, участковый. Итогом стало судебное заседание о принудительной госпитализации. На данный момент ее ищет полиция. А врачи продолжают пытаться проведать женщину на дому", - рассказали в пресс-службе областного минздрава.

Сегодня к женщине снова приходили медработники, но дверь они им так и не открыли.