Глава Башкирии поручил "эвакуировать домой и трудоустроить после выздоровления" рабочего, который на вахте в Югре потерял руку

20 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Приволжский ФО
() |

Глава Башкирии поручил "эвакуировать домой и трудоустроить после выздоровления" рабочего, который на вахте в Югре потерял руку

Рабочий из Бакальского района Башкортостана, который во время работы в Югре потерял руку, будет эвакуирован домой и обеспечен работой после выздоровления. Об этом на оперативном совещании в республиканском правительстве сказал глава Башкирии Радий Хабиров, передаёт корреспондент Накануне.RU.

По данным соцсетей, 45-летний пострадавший трудился на вахте в одной из энергоресурсных копаний. 17 февраля он во время проведения сварочных работ упал с восьмиметровой высоты – стала заваливаться соседняя балка и ударила по нему, придавив его к земле. Итог – тяжёлые травмы и ампутация одной руки из-за гангрены.

"Вы в курсе, что у вас там паренёк пострадал в Нефтеюганске? - сказал во время совещания Хабиров, обращаясь к первому замглавы Бакальского района Юлаю Зеязетдинову.

Зеязетдинов отметил, что в курсе ситуации. Мать и жена пострадавшего находятся вместе с ним в Нефтеюганске, власти района уже выделили им первую материальную помощь.

"Дети размещены в приюте. Накормлены, получают уход. Особых вопросов к нам нет", - сказал Зеязетдинов.

Претензии были к недостаточному вниманию врачей к пациенту в праздники, отметил замглавы.

"Если есть возможность, пострадавшего надо сюда забирать, - сказал Хабиров. – Качество медицины здесь, я полагаю, выше. Он был нетранспортабелен, мне говорили. Как только ему станет лучше, забирайте его домой. У него один из детей с ДЦП, посмотрите, какую помощь можно оказать, пока и бабушка, и мама не дома. Когда эта история закончится, даст Бог, мы вылечим его здесь, трудоустройте его здесь. Он инвалид, ему ампутировали одну руку. Ему пятерых детей содержать надо. Помогайте ему".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Глава Башкирии поручил "эвакуировать домой и трудоустроить после выздоровления" рабочего, который на вахте в Югре потерял руку

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Радий Хабиров, вахтовик, пострадавший, эвакуация, пятеро детей



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 24.03.2020 15:50 Мск В Югре бизнесмену, по вине которого вахтовик из Башкирии потерял на месторождении руку, грозит до трёх лет колонии

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети