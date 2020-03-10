Глава Башкирии поручил "эвакуировать домой и трудоустроить после выздоровления" рабочего, который на вахте в Югре потерял руку

Рабочий из Бакальского района Башкортостана, который во время работы в Югре потерял руку, будет эвакуирован домой и обеспечен работой после выздоровления. Об этом на оперативном совещании в республиканском правительстве сказал глава Башкирии Радий Хабиров, передаёт корреспондент Накануне.RU.

По данным соцсетей, 45-летний пострадавший трудился на вахте в одной из энергоресурсных копаний. 17 февраля он во время проведения сварочных работ упал с восьмиметровой высоты – стала заваливаться соседняя балка и ударила по нему, придавив его к земле. Итог – тяжёлые травмы и ампутация одной руки из-за гангрены.

"Вы в курсе, что у вас там паренёк пострадал в Нефтеюганске? - сказал во время совещания Хабиров, обращаясь к первому замглавы Бакальского района Юлаю Зеязетдинову.

Зеязетдинов отметил, что в курсе ситуации. Мать и жена пострадавшего находятся вместе с ним в Нефтеюганске, власти района уже выделили им первую материальную помощь.

"Дети размещены в приюте. Накормлены, получают уход. Особых вопросов к нам нет", - сказал Зеязетдинов.

Претензии были к недостаточному вниманию врачей к пациенту в праздники, отметил замглавы.

"Если есть возможность, пострадавшего надо сюда забирать, - сказал Хабиров. – Качество медицины здесь, я полагаю, выше. Он был нетранспортабелен, мне говорили. Как только ему станет лучше, забирайте его домой. У него один из детей с ДЦП, посмотрите, какую помощь можно оказать, пока и бабушка, и мама не дома. Когда эта история закончится, даст Бог, мы вылечим его здесь, трудоустройте его здесь. Он инвалид, ему ампутировали одну руку. Ему пятерых детей содержать надо. Помогайте ему".