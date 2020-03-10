Новым главой ДЭУ Орджоникидзевского района стал Денис Крашенинников

Новым главой ДЭУ Орджоникидзевского района стал Денис Крашенинников, передает корреспондент Накануне.RU. Предыдущая руководящая команда уволилась после проверки мэром Александром Высокинским состояния улично-дорожной сети.

"В течение года, пока я работал с Романом Мягковым (бывший глава ДЭУ), руководство управления не изменило тактику работы и соответственно не улучшило. У меня состоялся с ним разговор, после чего он сам решил, что не справляется со своими обязанностями и добровольно ушел со своего поста", - объяснил глава района Роман Кравченко.

Сегодня глава города снова проводит объезд территорий.