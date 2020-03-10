В Зауралье сотрудники ГИБДД за два дня на дорогах региона поймали более 40 пьяных водителей

За два минувших праздничных дня сотрудники ГИБДД Курганской области на территории региона задержали 42 пьяных водителей.

Семь из них задержаны повторно - по ним будут возбуждаться уголовные дела.

Также 32 водителя ехали без прав, еще 8 водителей были лишены прав, сообщили Накануне.RU в ГИБДД региона.

Дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей за период проведения операции не допущено.