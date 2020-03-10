Госдуму могут перевыбрать после голосования по поправкам в Конституцию

Депутат Госдумы от ЕР Александр Карелин предложил провести досрочные выборы в Госдуму после принятия поправок в Конституцию.

Он связал это свое предложение с тем, что поправки расширяют полномочия Госдумы. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил прямо сегодня, во время рассмотрения законопроекта во втором чтении рассмотреть это предложение Карелина.

Депутат от КПРФ Николай Харитонов предложить отложить рассмотрение такой поправки, поскольку сейчас и так кризисный момент (коронавирус, обрушение рынков). Владимир Жириновский в свою очередь поддержал предложение Карелина.