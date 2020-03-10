ВОЗ отправит на Украину миссию из-за коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приняла решение направить на Украину, в Азербайджан и Черногорию экспертов для борьбы с распространение коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Европейского регионального бюро ВОЗ.

Отмечается, что миссия проверит готовность реагировать на распространение вируса. По какому принципу выбраны именно эти страны, не сообщается. На Украине, к примеру, лишь один официально заболевший коронавирусом.

Недавно украинское правительство утвердило план предотвращения и распространения коронавируса в стране. Был создан штаб при правительстве. Правда, вскоре оно было отправлено в отставку. Видимо, эти функции взял на себя новый кабинет.

Как сообщало Накануне.RU, украинские пограничники начали проверять температуру у людей, въезжающих в страну из ДНР и ЛНР. Троих уже задержали и увезли неизвестно куда.