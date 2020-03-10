Глава Орджоникидзевского района Екатеринбурга назвал "несчастным случаем" падение на женщину глыбы льда

Глава Орджоникидзевского района Екатеринбурга Роман Кравченко прокомментировал ситуацию с падением на женщину глыбы льда.

Напомним, все случилось 9 марта возле многоквартирного дома №55 по улице Победы. Женщина шла с сестрой и детьми по улице возле дома и на нее сверху упала наледь. Пострадавшая была доставлена в городскую больницу.

"С одной стороны, это несчастный случай. Сейчас такая погода, что нельзя наверняка спрогнозировать такие случаи. С другой стороны, нужно выяснить, когда УК "Орджоникидзевская" последний раз проводила очистительные работы", - заявил сегодня Роман Кравченко.

Глава района добавил, что ранее с управляющей компанией "были проведены воспитательные беседы".

Свою проверку инцидента с падением наледи начала прокуратура.