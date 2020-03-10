20 Сентября 2020
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Жириновский предложил досрочные выборы в Госдуму и избрание президента Госсоветом

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил провести досрочные выборы в Госдуму после принятия поправок в Конституцию, передает РИА Новости. Он даже предложил дату выборов – 20 сентября 2020 года.

Жириновский также предложил дать Госсовету полномочия избирать президента России из предложенных кандидатур с 2024 года.

Интересно, что на прошлой неделе Кремль уверял: идея досрочных парламентских (а возможно и президентских) выборов не обсуждалась на встрече Владимира Путина с лидерами думских фракций.

На встрече с общественностью в минувшую субботу Владимир Путин заявил, что не собирается возглавлять Госсовет после окончания текущего президентского срока, поскольку в таком случае в стране может возникнуть "двоевластие".

В проекте закона о поправках в Конституцию не предусматриваться досрочных выборов и никакое положение не указывает на такую логику развития событий.

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Жириновский предложил досрочные выборы в Госдуму и избрание президента Госсоветом

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Теги: поправки в конституцию, досрочные выборы, владимир жириновский



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