20 Сентября 2020
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Экономика В России
автоваз автомобиль (2012) | Фото:

"АвтоВАЗ" может "скорректировать цены" на свою продукцию из-за падения курса рубля

"АвтоВАЗ" не исключает пересмотра цен на свою продукцию из-за падения курса рубля и других негативных явлений на финансовом рынке. При этом крупнейший отечественный производитель автомобилей хочет поддержки авторынка со стороны правительства для смягчения последствий данной ситуации, приводит РИА Новости слова официального представителя компании.

"АвтоВАЗ" внимательно следит за развитием макроэкономической ситуации – снижением цен на нефть, колебаниями курса рубля и стоимости сырья. Мы оцениваем эту ситуацию как негативную для российской автомобильной промышленности, и для "АвтоВАЗа" в частности…. "АвтоВАЗ" приветствовал бы еще более расширенные меры поддержки автомобильного рынка со стороны российского правительства для смягчения последствий этой ситуации", — сообщил официальный представитель компании.

"Сегодня "АвтоВАЗ" является одним из наиболее локализованных производителей в России, но все же на компанию оказывают влияние цены на сырье и продукцию некоторых субпоставщиков, номинированные в евро или долларах США…. Исходя из развития ситуации, компания рассматривает возможность корректировки цен на свою продукцию", — добавили в "АвтоВАЗе".

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"АвтоВАЗ" может "скорректировать цены" на свою продукцию из-за падения курса рубля

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Теги: автоваз, коррекция цен, курс рубля, обвал рынка



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