20 Сентября 2020
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Происшествия В бывшем СССР Украина
(2005) | Фото: www.rzd.ru

Во Львове дикари забросали камнями поезд, ехавший в Москву

Во Львове неизвестные забросали камнями поезд, ехавший в Москву. Об этом сообщают местные СМИ.

Официальных заявлений по этому поводу нет, но таким образом протестанты могли выражать несогласие с пассажирским сообщением с Россией или же с тем, что украинцы вообще ездят в Россию. Напомним, в последний год президентства Петра Порошенко на Украине всерьез обсуждался вопрос полного запрета пассажирского сообщения с Россией.

В 2019 году камнями на Украине были разбиты 47 окон в поездах. Также камнями местные жители недавно забрасывали автобусы с эвакуированными из Уханя украинцами.

Самое интересное, что наиболее прибыльными поездами на Украине по-прежнему являются едущие в Москву. Наиболее прибыльным в 2019 году стал поезд Киев - Москва с прибылью 145 млн грн, на втором месте - Кривой Рог - Москва (96 млн грн), на третьем - Одесса - Москва (55 млн грн). Наиболее убыточными стали поезда, курсирующие по маршрутам, связывающим восточные и западные регионы (Львов - Артемовск (Бахмут), Ужгород - Лисичанск, Мариуполь - Львов).

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Во Львове дикари забросали камнями поезд, ехавший в Москву

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Теги: Украина, поезд, Львов, Москва



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