Мэрия Челябинска объявила аукционы на поставку дорожной техники стоимостью более 107 млн рублей

Администрация Челябинска объявила два аукциона на поставку дорожной техники. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок, передает корреспондент Накануне.RU.

Первый аукцион с начальной ценой 59,5 млн руб. на покупку четырех вакуумных подметально-уборочный машин. Второй аукцион с начальной ценой 48,2 млн руб. на поставку шести универсальных подметально - уборочных машин.

Заявки от претендентов будут принимать до 16 марта. Итоги аукционов будут подведены на следующий день.