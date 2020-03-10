В законопроект о продаже Сбербанка могут быть внесены поправки с учетом ситуации на рынках

В законопроект о продаже акций Сбербанка Центральным банком России (50% плюс одна голосующая акция) могут быть внесены поправки, связанные с ситуацией на рынках, заявил глава профильного думского комитета Андрей Макаров. Такие поправки парламентарии на уровне комитета собираются рассмотреть уже 10 марта.

Российские СМИ сообщают, что может быть отменена оферта миноритариям Сбербанка.

Ранее в ЦБР уже предлагали из-за высокой волатильности рынков перенести первый транш из средств, которые регулятор выручит от продажи, в федеральный бюджет (с июня на декабрь 2020 года). Но, поскольку деньги на реализацию мер из посланий президента нужны уже сейчас, многие сомневались, что такая отсрочка может быть реализована. Но это было еще до обвала российского рынка и курса рубля, фоном тогда был только коронавирус.