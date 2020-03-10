Позиция - "воздержаться". КПРФ не будет голосовать за поправки в Конституцию во втором чтении

КПРФ собирается воздержаться от голосования во втором чтении законопроекта о поправках в Конституцию. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник во фракции. "Единая Россия" и "Справедливая Россия" будут поддерживать поправки. Стоит отметить, что в первом чтении коммунисты законопроект поддержали.

Читайте также: Госдума сегодня рассмотрит во втором чтении поправки в Конституцию

"Мы воздержимся при голосовании во втором чтении за законопроект", - сказал собеседник агентства. По его словам, при этом планируется поддержать президентские поправки к проекту закона, так как они частично учитывают и предложения депутатов фракции КПРФ. Ранее сообщалось, что голосовать депутаты будут по каждому блоку поправок отдельно (например, по социальному направлению).