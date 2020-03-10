20 Сентября 2020
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Экономика Ямало-Ненецкий АО
Ямал-СПГ, Сабетта, ЯНАО (2017) | Фото:пресс-служба главы ЯНАО

На Ямале построят терминал "Обский" для перегрузки СПГ на морской транспорт

Выдано положительное заключение на проект строительства терминала сжиженного природного газа "Обский" в морском порту Сабетта, сообщили Накануне.RU в Главэкспертизе России.
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Терминал "Обский", который предназначен для перегрузки сжиженного природного газа – продукции "НОВАТЭК" на морской транспорт, построят на западном берегу Обской губы полуострова Ямал. Проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, запланировано три этапа работ.

В ходе первого пройдет реконструкция действующих причалов. На втором предусмотрено строительство технологического причала с эстакадой от завода сжиженного природного газа и береговой инфраструктурой. На третьем проведут устройство крепления дна в акватории технологического причала. Грузооборот терминала "Обский" составит около 5 млн т сжиженного природного газа в год. Ежегодно по итогам реализации проекта терминал сможет принимать не менее 65 судов-газовозов.

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На Ямале построят терминал "Обский" для перегрузки СПГ на морской транспорт

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Теги: НОВАТЭК, сжиженный природный газ, терминал, Обской



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