20 Сентября 2020
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Политика Свердловская область
чиновник, депутат, отставка, увольнение, дверь (2018) | Фото: Накануне.RU

Назначен и.о. главы Октябрьского района Екатеринбурга. Прежний ушел в отставку

Назначен исполняющий обязанности главы Октябрьского района Екатеринбурга.

Как сообщается на сайте районной администрации, и.о. руководителя стал Евгений Стариков. Ранее он занимал пост заместителя главы администрации Октябрьского района по вопросам жилищного и коммунального хозяйства.

Прежний глава района Роман Рудометов недавно ушел в отставку после критики мэра Екатеринбурга Александра Высокинского. Причиной стала плохая уборка от снега.

Напомним, ранее Высокинский прокомментировал громкие заявления об отставках в мэрии и районах уральской столицы, в том числе из-за плохой уборки дорог. Также глава дал две недели на то, чтобы очистить Екатеринбург от снега, а сегодня намерен проехать по улицам с проверкой.

Александр Высокинский, рейд по уборке снега(2019)|Фото: Накануне.RU

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Назначен и.о. главы Октябрьского района Екатеринбурга. Прежний ушел в отставку

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Теги: Октябрьский район, глава, Екатеринбург



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