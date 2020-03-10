На Южном Урале из-за работников-мигрантов закрыли узбекское кафе
В Златоусте закрыли кафе "Узбекская кухня".
Поводом для таких решительных мер послужило нарушение трудового законодательства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП России по Челябинской области.
Все три повара в кафе были трудоустроены с нарушениями - у двоих не было патента на ведение трудовой деятельности, а третий не заключил письменный договор с работодателем.
Хозяин кафе признался, что плохо знает российские законы, но вину свою в совершении административного правонарушения признал.
Кафе закрыли на 15 дней.