20 Сентября 2020
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Общество Пермский край
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

В Перми власти начали через суд изымать участки в центре города, чтобы провести реконструкцию и благоустройство

В Перми бизнесмены, которые вовремя не заключили контракты на участки в центре города, могут лишиться их через суд. Иски подали к правообладателям земли по адресам Комсомольский проспект, 25а, улица Николая Островского, 93 и улица Петропавловская, 60. На подписание соглашений у правообладателей было 90 дней с момента получения документов. После этого срока департамент вправе обратиться в суд для принудительного изъятия земельных участков, сообщили Накануне.RU в мэрии.

Первые проекты соглашений об изъятии земельных участков для муниципальных нужд были направлены собственникам в декабре 2019 г. Всего для подписания направлено 15 проектов - по количеству участков, в отношении которых проведена оценка.

В документах установлена индивидуальная для каждого участка цена выкупа, рассчитанная независимыми оценщиками. Собственники двух участков – по улице Николая Островского, 93 (второй земельный участок по этому адресу) и улице Петропавловской, 77 – уже подписали соглашения и получили денежные компенсации. Для остальных правообладателей сроки подписания соглашений заканчиваются в марте-апреле. В итоговую сумму выкупа включена не только цена земельного участка и недвижимости, но и упущенная выгода.

Замглавы Перми Ольга Немирова отметила, что цена рассчитывается по единому механизму, исходя из тех сведений, которые предоставили сами правообладатели.

"Если документы предпринимателя показывают, что он вел успешный, высокодоходный бизнес, то и цена выкупа будет высокой, соразмерной понесенным убыткам. Если обороты, прибыль, выручка по документам были скромными, то и сумма выкупа будет меньше", - сказала Немирова.

Оставшиеся участки и объекты недвижимости, подлежащие изъятию, проходят оценку. После её окончания департамент направит в адрес правообладателей соответствующие соглашения.

Власти напоминают, что распоряжением об изъятии установлен перечень, в который включены 35 участков и 26 объектов капстроительства. Они расположены на улицах Ленина, Крисанова, Петропавловской, Советской, Николая Островского и Комсомольском проспекте.

В отношении данных территорий в 2019 г. разработана и утверждена новая документация по планировке. Предлагается реконструировать центральные улицы города, благоустроить прилегающие территории, расширить существующие дороги и организовать новую улично-дорожную сеть. На большинстве участков, подлежащих резервированию и изъятию, располагаются торговые объекты, которые не позволяют провести дальнейшую реконструкцию и благоустройство улиц.

Ранее владельцы торговых павильонов в центре Перми обратились в Арбитражный суд, оспаривая изъятие земель мэрией.

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В Перми власти начали через суд изымать участки в центре города, чтобы провести реконструкцию и благоустройство

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Теги: участок, изъятие, департамент земельных отношений, администрация Перми



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