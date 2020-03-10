20 Сентября 2020
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Происшествия Тюменская область
Следственный комитет, СК (2016) | Фото: nnm.me

В Тюмени следователи опрашивают очевидцев гибели полицейского

Следователи начали изучать обстоятельства гибели полицейского в Тюмени, сообщили Накануне.RU в областном управлении СКР.

Напомним, страшную находку сделали сегодня около 8 утра. Полицейский погиб от огнестрельного ранения.

Следователи в рамках проверки проводят осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев, устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

Добавим, утром 9 марта в отделении полиции в Губахе также погиб правоохранитель.

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В Тюмени следователи опрашивают очевидцев гибели полицейского

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Теги: отдел полиции, силовик, тело, проверка



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