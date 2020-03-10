В Тюмени следователи опрашивают очевидцев гибели полицейского
Следователи начали изучать обстоятельства гибели полицейского в Тюмени, сообщили Накануне.RU в областном управлении СКР.
Напомним, страшную находку сделали сегодня около 8 утра. Полицейский погиб от огнестрельного ранения.
Следователи в рамках проверки проводят осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев, устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.
Добавим, утром 9 марта в отделении полиции в Губахе также погиб правоохранитель.