В Тюмени следователи опрашивают очевидцев гибели полицейского

Добавим, утром 9 марта в отделении полиции в Губахе также погиб правоохранитель .

Следователи в рамках проверки проводят осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев, устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

Напомним, страшную находку сделали сегодня около 8 утра. Полицейский погиб от огнестрельного ранения.

Следователи начали изучать обстоятельства гибели полицейского в Тюмени, сообщили Накануне.RU в областном управлении СКР.





