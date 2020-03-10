В Челябинске из-за поломки нового трамвая образовалась пробка

В Челябинске утром 10 марта сломался трамвай "Уралтрансмаша". Из-за поломки вагона на улице Кирова образовалась пробка.

"Стоят трамваи по Кирова – новенький поломался", - сообщили очевидцы в соцсетях.

"Инфраструктура с погодой сделали свою роль", - пишут в комментариях.

Напомним, новый трамвай проходил в Челябинске эксплуатационные испытания. Его привезли в город в декабре прошлого года. Речь идет о модели 71-415. Это полностью низкопольный четырехосный вагон европейского уровня, в нем предусмотрено 29+1 место для сидения. Он может перевозить до 175 человек.

В феврале стало известно, что трамвай успешно прошел испытания.