20 Сентября 2020
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Происшествия Челябинская область
трамвай, пробка, (2020) | Фото: vk.com/cheltr74

В Челябинске из-за поломки нового трамвая образовалась пробка

В Челябинске утром 10 марта сломался трамвай "Уралтрансмаша". Из-за поломки вагона на улице Кирова образовалась пробка.

"Стоят трамваи по Кирова – новенький поломался", - сообщили очевидцы в соцсетях.

"Инфраструктура с погодой сделали свою роль", - пишут в комментариях.

трамвай, пробка,(2020)|Фото: vk.com/cheltr74

Напомним, новый трамвай проходил в Челябинске эксплуатационные испытания. Его привезли в город в декабре прошлого года. Речь идет о модели 71-415. Это полностью низкопольный четырехосный вагон европейского уровня, в нем предусмотрено 29+1 место для сидения. Он может перевозить до 175 человек.

В феврале стало известно, что трамвай успешно прошел испытания.

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В Челябинске из-за поломки нового трамвая образовалась пробка

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Теги: трамвай, Ростех, испытания, пробка,



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