20 Сентября 2020
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Экономика В России Москва
Эльвира Набиуллина (2019) | Фото: Накануне.RU

ЦБ ввел послабления для банков в связи со вспышкой коронавируса

Центральный банк России ввел временные регуляторные послабления для банков в связи со вспышкой коронавируса. Эта мера совпала с крайне негативным для российской валюты и акций открытием торгов.
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"Российская финансовая система в последние годы существенно повысила свою устойчивость к ситуациям повышенной волатильности, связанным с резкими изменениями цены на нефть. Это в том числе показывают и проводимые Банком России стресс-тесты", - говорится в сообщении регулятора.

Из дополнительных мер планируется следующее:

— предоставить кредитным организациям возможность до 30 сентября 2020 года не ухудшать оценку качества обслуживания долга вне зависимости от оценки финансового положения заемщика из отраслей туризма и транспорта по ссудам, реструктурированным в связи с сокращением доходов заемщика на фоне распространения коронавирусной инфекции;

— предоставить кредитным организациям возможность до 30 сентября 2020 года не ухудшать оценки финансового положения заемщика из отраслей туризма и транспорта для целей формирования резервов под потери, если изменения финансового положения заемщика вызваны распространением коронавирусной инфекции;

— ввести пониженный коэффициент риска в размере 70% для номинированных в рублях кредитных требований к организациям, производящим лекарственные средства и изделия медицинской техники на период до 30 сентября 2020 года;

— снизить до нуля надбавки к коэффициентам риска по предоставляемым валютным кредитам организациям, производящим лекарственные средства и изделия медицинской техники, на период до 30 сентября 2020 года.

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ЦБ ввел послабления для банков в связи со вспышкой коронавируса

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Теги: цб, коронавирус, банки, послабления



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