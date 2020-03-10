В Екатеринбурге почти полностью исчез скандальный арт-объект Лампаса

В Екатеринбурге почти полностью исчез арт-объект уличного художника Покраса Лампаса, нарисованный им в прошлом году на Площади первой пятилетки в рамках фестиваля "Стенограффия".

Как передает корреспондент Накануне.RU, фото рисунка опубликованы в Telegram-канале SAH Chat. На кадрах видно, что за зиму он стерся и теперь практически не виден. Скорее всего, в ближайшее время восстанавливать арт-объект не будут.

Напомним, рисунок уже был частично уничтожен коммунальщиками в июле прошлого года - работу закатали в асфальт. Власти объяснили это простым совпадением: якобы по графику в это же время начались работы по благоустройству.

При этом объект в форме креста оскорбил чувства православных активистов настолько, что один из них пригрозил залить площадь кровью. После этого художник отказался от идеи креста в своем произведении и восстановил его уже в другом виде.