20 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
Площадь первой пятилетки, крест Покраса Лампаса (2020) | Фото: Telegram-канал SAH Chat, Ptipolika

В Екатеринбурге почти полностью исчез скандальный арт-объект Лампаса

В Екатеринбурге почти полностью исчез арт-объект уличного художника Покраса Лампаса, нарисованный им в прошлом году на Площади первой пятилетки в рамках фестиваля "Стенограффия".

Как передает корреспондент Накануне.RU, фото рисунка опубликованы в Telegram-канале SAH Chat. На кадрах видно, что за зиму он стерся и теперь практически не виден. Скорее всего, в ближайшее время восстанавливать арт-объект не будут.

Площадь первой пятилетки, крест Покраса Лампаса(2020)|Фото: Telegram-канал SAH Chat, Ptipolika

Напомним, рисунок уже был частично уничтожен коммунальщиками в июле прошлого года - работу закатали в асфальт. Власти объяснили это простым совпадением: якобы по графику в это же время начались работы по благоустройству.

Площадь первой пятилетки, крест Покраса Лампаса(2020)|Фото: Telegram-канал SAH Chat, Ptipolika

При этом объект в форме креста оскорбил чувства православных активистов настолько, что один из них пригрозил залить площадь кровью. После этого художник отказался от идеи креста в своем произведении и восстановил его уже в другом виде.

Арт-объект Покраса Лампаса на площади Первой Пятилетки на Уралмаше в Екатеринбурге(2019)|Фото: STENOGRAFFIA FESTIVAL

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В Екатеринбурге почти полностью исчез скандальный арт-объект Лампаса

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Теги: Покрас Лампас, рисунок, арт-объект, Екатеринбург



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Развитие сюжета:

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