Московская биржа открылась падением акций и рубля

Торги на Московской бирже после длинных праздничных выходных и обвала на мировых валютных и фондовых биржах открылись с ожидаемого падения.

Так, сразу после открытия доллар стал стоить 72,25 руб. (+3,68 руб. к закрытию в пятницу), евро – 81,89 (+4,39 руб. к пятнице). Рынок акций открылся обвалом индексов Мосбиржи и РТС на 10-10,9%.

Ранее Мосбиржа определила на сегодня верхнюю границу стоимости доллара и евро в 75,2125 руб. и 85,785 руб. соответственно.

Напомним, курсы доллара и евро к рублю выросли на международном валютном рынке после обрушения мировых цен на нефть, которое произошло из-за выхода России из сделки ОПЕК+. Как сообщалось, 6 марта в Вене провалились переговоры в формате ОПЕК+. Страны-члены картеля, в первую очередь – Саудовская Аравия, пытались договориться с не входящими в организацию государствами о сокращении добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки на всех во втором квартале этого года (а лучше – до конца 2020 года). Условия сделки предполагали, что треть этого объема перестанет добывать Россия. Власти РФ объяснили отказ от сделки тем, что она не затрагивает американских производителей сланцевой нефти, которые на этом фоне получают преимущество. Эту точку зрения отстаивала государственная "Роснефть".