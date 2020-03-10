Минсельхоз не исключает "некоторого роста цен" на иностранные продукты

Министерство сельского хозяйства России не ожидает повышения цен на продукты на фоне роста курсов валют, передает РИА Новости. Тем не менее, в ведомстве не исключают, что некоторый рост цен возможен на продукцию, которая не производится на территории РФ.

Стоит отметить, что жалобы на рост фруктов и овощей, ввозимых из азиатских стран (в первую очередь – из Китая) еще до скачка курса валют появлялись на Дальнем Востоке – это было влияние коронавируса, хотя власти заявляли, что никакого роста цен нет и не будет.