В Свердловской, Челябинской и Курганской областях под поездами погибли три человека, еще один получил травмы

В Свердловской, Челябинской и Курганской областях за несколько дней погибли три человека - они попали под поезд.

На Южном Урале 6 марта на перегоне "Златоуст - Аносово" погиб мужчина 1972 года рождения - он переходил железную дорогу в неположенном месте, сообщили Накануне.RU в Уральском СУ на транспорте СК РФ.

Вечером 7 марта на перегоне "Колюткино - Марамзино" в Свердловской области грузовой поезд сбил неизвестного мужчину - на вид ему около 50-60 лет, он получил травмы и был доставлен в больницу.

8 марта днем возле станции "Галкино" в Кургане под поездом погибла женщина 1968 года рождения - она перебегала железную дорогу перед близко идущим составом.

9 марта опять в Свердловской области поезд насмерть сбил мужчину 1970 года рождения.

Сейчас по каждому факту следователи ведут проверки.