20 Сентября 2020
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Сталин, коммунисты, левые, коммунизм (2020) | Фото: Накануне.RU

"Сталин не запятнал себя прямыми контактами с Гитлером" - Путин

Владимир Путин прокомментировал желание европейских политиков разделить ответственность за развязывание Второй мировой войны между Гитлером и Сталиным.

"Это же недалёкие люди, которые читать-писать не умеют. Несут всякую фигню в Европарламенте по поводу одинаковой ответственности Гитлера и Сталина. Чушь это собачья просто. Кстати говоря, Сталин, как бы к нему ни относиться, он тиран там и так далее, но он не запятнал себя прямыми контактами с Гитлером, и нет ни одной подписи Сталин — Гитлер. А вот Гитлер и премьер-министр Великобритании, Гитлер и премьер-министр Франции — есть. Гитлер и руководитель Польши — есть. И они с ним работали, с Гитлером, неоднократно встречались, сдали Чехословакию. Это прямой сговор", - заявил российский президент в интервью ТАСС.

"Секретные протоколы Молотова и Риббентропа мы осудили, Россия сделала это. Но пускай и другие страны тогда по-честному скажут, как они оценивают поведение своего руководства в те времена, пускай скажут об этом честно, а не предъявляют какие-то вымышленные, совершенно надуманные обвинения или претензии", - добавил Путин.

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"Сталин не запятнал себя прямыми контактами с Гитлером" - Путин

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Теги: владимир путин, сталин, гитлер, вторая мировая война



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